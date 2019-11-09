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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мединский рассказал о планах по благоустройству территории музея Рублева

16:08 09.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкСпасо-Андроньевский монастырь
Спасо-Андроньевский монастырь
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Спасо-Андроньевский монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ и руководство Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, который располагается на территории Спасо-Андроникова монастыря в Москве, за пять лет хотят сделать это место более востребованным и комфортным для посетителей, сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе осмотра результатов работы по благоустройству территории музея.
Ремонтно-реставрационные работы на территории Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева начались в конце сентября 2018 года. На данный момент выполнен объём работ по сохранению территории Ансамбля Спасо-Андроникова монастыря, в частности, создана общая система водоотведения, благоустроены дорожные проезды, площадки, пешеходные дорожки.
Спасо-Андроников монастырь у Андроньевской площади
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По словам министра, монастырь и музей обратились к комфорту посетителей: помимо улучшения прилегающих территорий, изменились и внутренние пространства. Максимум помещений отвели для показа экспозиций москвичам и гостям столицы, для хранения уникального собрания.
"Спасо-Андроников монастырь даёт уникальный симбиоз с нашим музеем, поскольку обеспечивает и развитие музея, и сохранение уникальной коллекции, и качество жизни москвичей в этом районе. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, потому что у нас представлена концепция развития этого музея. С директором Михаилом Борисовичем (Миндлиным) сейчас её обсудим, она плод многомесячной работы коллектива музея, и я ему очень за это благодарен", - сказал Мединский.
Он отметил, что планируется реставрация Спасского собора Андроникова монастыря, а в усадьбе Хрящева-Шелапутиных, переданной музею по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшие 3-4 года будет сформировано музейное пространство.
"Из-за того, что в этом древнем монастыре находится музей, от того, что здесь созданы все условия для работы старейшего храма, мы возьмём о нем особую заботу сейчас… И обязательно с мэром поговорим, чтобы синхронизировать наши действия. Поэтому ближайшие пять лет мы будем думать о том, как сделать этот уникальный музей, это уникальное святое место для каждого москвича, ещё более известным, востребованным, нужным", - подчеркнул Мединский.
Вид на Спасо-Андроников монастырь в Москве
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Как уточнил директор музея Михаил Миндлин, на территории монастыря максимально возможно воссоздадут историческую среду, чтобы она выглядела как в 17-18 веке. Он подчеркнул, что реставрационные работы будут проходить поэтапно, чтобы музей продолжал функционировать.
"Когда мы создадим все необходимые условия для пребывания посетителей, мы рассчитываем, что посещаемость музея увеличится как минимум в два или три раза… Сейчас более ста тысяч (посетителей в год)", - пояснил он.
Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 году святителем Алексием Московским, первым его игуменом стал преподобный Андроник, ученик Сергия Радонежского. У стен обители были захоронены воины, павшие в Куликовской битве, в других сражениях, представители известных дворянских родов. В годы советской власти монастырский некрополь был разорен. Сейчас в монастыре находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, также здесь зарегистрирована местная религиозная организация - приход храма Спаса Нерукотворного.
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Религия и мировоззрениеАндроников монастырьЦентральный музей древнерусского искусства имени Андрея РублеваВладимир МединскийМоскваРоссия
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