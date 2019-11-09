Мединский рассказал о планах по благоустройству территории музея Рублева

Ремонтно-реставрационные работы на территории Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева начались в конце сентября 2018 года. На данный момент выполнен объём работ по сохранению территории Ансамбля Спасо-Андроникова монастыря, в частности, создана общая система водоотведения, благоустроены дорожные проезды, площадки, пешеходные дорожки.

По словам министра, монастырь и музей обратились к комфорту посетителей: помимо улучшения прилегающих территорий, изменились и внутренние пространства. Максимум помещений отвели для показа экспозиций москвичам и гостям столицы, для хранения уникального собрания.

"Спасо-Андроников монастырь даёт уникальный симбиоз с нашим музеем, поскольку обеспечивает и развитие музея, и сохранение уникальной коллекции, и качество жизни москвичей в этом районе. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, потому что у нас представлена концепция развития этого музея. С директором Михаилом Борисовичем (Миндлиным) сейчас её обсудим, она плод многомесячной работы коллектива музея, и я ему очень за это благодарен", - сказал Мединский.

Он отметил, что планируется реставрация Спасского собора Андроникова монастыря, а в усадьбе Хрящева-Шелапутиных, переданной музею по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшие 3-4 года будет сформировано музейное пространство.

"Из-за того, что в этом древнем монастыре находится музей, от того, что здесь созданы все условия для работы старейшего храма, мы возьмём о нем особую заботу сейчас… И обязательно с мэром поговорим, чтобы синхронизировать наши действия. Поэтому ближайшие пять лет мы будем думать о том, как сделать этот уникальный музей, это уникальное святое место для каждого москвича, ещё более известным, востребованным, нужным", - подчеркнул Мединский.

Как уточнил директор музея Михаил Миндлин, на территории монастыря максимально возможно воссоздадут историческую среду, чтобы она выглядела как в 17-18 веке. Он подчеркнул, что реставрационные работы будут проходить поэтапно, чтобы музей продолжал функционировать.

"Когда мы создадим все необходимые условия для пребывания посетителей, мы рассчитываем, что посещаемость музея увеличится как минимум в два или три раза… Сейчас более ста тысяч (посетителей в год)", - пояснил он.