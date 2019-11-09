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РИА Новости

Косачев считает выход Ирана из ДНЯО наихудшим сценарием развития событий

16:02 09.11.2019 (обновлено: 16:17 09.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет наихудшим сценарием и поражением для режима нераспространения в целом, ответственность за это будет лежать на США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран, который после выхода США из ядерной сделки сокращает свои обязательства в рамках соглашения, может выйти из ДНЯО. В Иране прежде неоднократно звучали подобные заявления о возможном выходе из ДНЯО.
Шираз, Иран
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Все же я надеюсь на то, что заявление иранского посла - это очередной дипломатический ход, повышающий ставки в игре, нежели чем окончательно принятое Тегераном решение. Выход Ирана из ДНЯО был бы наихудшим сценарием развития событий и поражением для режима нераспространения в целом, а не только для участников СВПД - даже при том понимании, что вся полнота ответственности за это поражение легла бы на Вашингтон. Легче от этого все равно не будет.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Константин Косачев
председатель комитета Совета Федерации по международным делам
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
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Косачев напомнил, что основополагающий принцип ДНЯО заключается в том, что неядерные державы не разрабатывают ядерное оружие в обмен на взаимодействие с пятью ядерными державами в сфере мирного атома.
"Если США, как ядерная держава, последовательно отказывают Ирану в праве на гражданские ядерные программы, сертифицированные и проверенные МАГАТЭ, и пытаются их заблокировать посредством применения санкций, трудно ожидать от Ирана бесконечной приверженности собственным обязательствам по ДНЯО", - сказал глава комитета.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Договор о нераспространении ядерного оружияКонстантин КосачевИранВ мире
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