Косачев считает выход Ирана из ДНЯО наихудшим сценарием развития событий

Все же я надеюсь на то, что заявление иранского посла - это очередной дипломатический ход, повышающий ставки в игре, нежели чем окончательно принятое Тегераном решение. Выход Ирана из ДНЯО был бы наихудшим сценарием развития событий и поражением для режима нераспространения в целом, а не только для участников СВПД - даже при том понимании, что вся полнота ответственности за это поражение легла бы на Вашингтон. Легче от этого все равно не будет.