Косачев считает выход Ирана из ДНЯО наихудшим сценарием развития событий

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет наихудшим сценарием и поражением для режима нераспространения в целом, ответственность за это будет лежать на США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран, который после выхода США из ядерной сделки сокращает свои обязательства в рамках соглашения, может выйти из ДНЯО. В Иране прежде неоднократно звучали подобные заявления о возможном выходе из ДНЯО.
Все же я надеюсь на то, что заявление иранского посла - это очередной дипломатический ход, повышающий ставки в игре, нежели чем окончательно принятое Тегераном решение. Выход Ирана из ДНЯО был бы наихудшим сценарием развития событий и поражением для режима нераспространения в целом, а не только для участников СВПД - даже при том понимании, что вся полнота ответственности за это поражение легла бы на Вашингтон. Легче от этого все равно не будет.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
Косачев напомнил, что основополагающий принцип ДНЯО заключается в том, что неядерные державы не разрабатывают ядерное оружие в обмен на взаимодействие с пятью ядерными державами в сфере мирного атома.
"Если США, как ядерная держава, последовательно отказывают Ирану в праве на гражданские ядерные программы, сертифицированные и проверенные МАГАТЭ, и пытаются их заблокировать посредством применения санкций, трудно ожидать от Ирана бесконечной приверженности собственным обязательствам по ДНЯО", - сказал глава комитета.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).