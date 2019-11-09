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РИА Новости

Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

16:00 09.11.2019 (обновлено: 17:51 09.11.2019)
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© Depositphotos / IgorTishenkoТелефоны с логотипами приложения Instagram
Телефоны с логотипами приложения Instagram
© Depositphotos / IgorTishenko
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired.
По словам гендиректора компании Адама Моссери, пользователи не смогут увидеть лайки под публикациями других людей.
Тестирование функции начнется в США через неделю. Руководитель Instagram отметил, что лайки отключат многим, но не всем пользователям соцсети.
Как пояснил Моссери, компания идет на этот шаг, чтобы убрать из соцсети "соревновательный элемент" и сделать акцент на коммуникацию между пользователями.
Ранее похожую функцию уже тестировали в Канаде, Бразилии и других странах мира. Вместо общего числа лайков пользователям показывали несколько имен подписчиков, которым понравился пост.
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