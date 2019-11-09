Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD — WIRED (@WIRED) November 9, 2019

По словам гендиректора компании Адама Моссери, пользователи не смогут увидеть лайки под публикациями других людей.

Тестирование функции начнется в США через неделю. Руководитель Instagram отметил, что лайки отключат многим, но не всем пользователям соцсети.

Как пояснил Моссери, компания идет на этот шаг, чтобы убрать из соцсети "соревновательный элемент" и сделать акцент на коммуникацию между пользователями.