В ДНР прокомментировали начало отвода украинских сил в районе Петровского

"Мы приветствуем тот факт, что украинская сторона наконец-то смогла приступить к реализации практических действий по выполнению достигнутых в Минске договоренностей. В случае если Киев сможет полностью осуществить процесс устранения нарушений, это станет положительным шагом по деэскалации конфликта", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.