В ДНР прокомментировали начало отвода украинских сил в районе Петровского

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 ноя - РИА Новости. ДНР приветствует начало отвода украинских военных в районе Петровского в Донбассе и надеется, что устранение нарушений на участках разведения сил и средств станет положительным шагом по деэскалации конфликта, заявила глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.
Ранее украинские военные заявили, что начали практическую фазу разведения сил и средств в районе Петровского в Донбассе.
"Мы приветствуем тот факт, что украинская сторона наконец-то смогла приступить к реализации практических действий по выполнению достигнутых в Минске договоренностей. В случае если Киев сможет полностью осуществить процесс устранения нарушений, это станет положительным шагом по деэскалации конфликта", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.
На месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находятся руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.