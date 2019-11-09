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РИА Новости

В ДНР прокомментировали начало отвода украинских сил в районе Петровского

15:57 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 ноя - РИА Новости. ДНР приветствует начало отвода украинских военных в районе Петровского в Донбассе и надеется, что устранение нарушений на участках разведения сил и средств станет положительным шагом по деэскалации конфликта, заявила глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.
Ранее украинские военные заявили, что начали практическую фазу разведения сил и средств в районе Петровского в Донбассе.
"Мы приветствуем тот факт, что украинская сторона наконец-то смогла приступить к реализации практических действий по выполнению достигнутых в Минске договоренностей. В случае если Киев сможет полностью осуществить процесс устранения нарушений, это станет положительным шагом по деэскалации конфликта", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.
На месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находятся руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.
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ДНР завершила отвод сил из Петровского
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваРуслан ЯкубовСММ ОБСЕВооруженный конфликт на востоке УкраиныОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьУкраинаВ мире
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