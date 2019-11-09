В Госдуме призвали возобновить переговоры по ядерной проблеме Ирана

"Конечно, от того, что Иран столь длительное время находится в изоляции, страдает иранский народ. Подвешивать ситуацию с Ираном столь надолго и никак не реагировать на его предложения по мирному урегулированию ситуации безответственно со стороны наших западных партнеров. Я думаю, что пора уже садиться за стол переговоров и вырабатывать взаимоприемлемую формулу иранского досье", - заключил Морозов.