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РИА Новости

В Госдуме призвали возобновить переговоры по ядерной проблеме Ирана

15:52 09.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) считает необходимым возобновить переговоры по ядерной проблеме Ирана и выработать взаимоприемлемую формулу иранского досье.
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Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран, который после выхода США из ядерной сделки сокращает свои обязательства в рамках соглашения, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Я считаю, что необходимо возобновлять переговоры по шестисторонней ядерной сделке по Ирану, потому что, конечно, неурегулированность этой проблемы создает угрозу для всего Ближнего Востока, для Израиля в частности", - сказал Морозов РИА Новости.
Депутат отметил, что введенные против Ирана санкции сдерживают экономическое развитие страны, а также развитие мирной атомной промышленности.
"Конечно, от того, что Иран столь длительное время находится в изоляции, страдает иранский народ. Подвешивать ситуацию с Ираном столь надолго и никак не реагировать на его предложения по мирному урегулированию ситуации безответственно со стороны наших западных партнеров. Я думаю, что пора уже садиться за стол переговоров и вырабатывать взаимоприемлемую формулу иранского досье", - заключил Морозов.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил, что сокращает ряд обязательств в рамках сделки.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЛДПРГосдума РФИран
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