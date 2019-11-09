В Госдуме призвали возобновить переговоры по ядерной проблеме Ирана

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) считает необходимым возобновить переговоры по ядерной проблеме Ирана и выработать взаимоприемлемую формулу иранского досье.
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран, который после выхода США из ядерной сделки сокращает свои обязательства в рамках соглашения, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Я считаю, что необходимо возобновлять переговоры по шестисторонней ядерной сделке по Ирану, потому что, конечно, неурегулированность этой проблемы создает угрозу для всего Ближнего Востока, для Израиля в частности", - сказал Морозов РИА Новости.
Депутат отметил, что введенные против Ирана санкции сдерживают экономическое развитие страны, а также развитие мирной атомной промышленности.
"Конечно, от того, что Иран столь длительное время находится в изоляции, страдает иранский народ. Подвешивать ситуацию с Ираном столь надолго и никак не реагировать на его предложения по мирному урегулированию ситуации безответственно со стороны наших западных партнеров. Я думаю, что пора уже садиться за стол переговоров и вырабатывать взаимоприемлемую формулу иранского досье", - заключил Морозов.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил, что сокращает ряд обязательств в рамках сделки.