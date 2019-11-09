Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

Украинец летел из Франкфурта в Чикаго. Он занял кресло у прохода, рядом было свободное место, а за ним сидели двое мужчин.
© ФотоСкриншот поста в фейсбуке со страницы Руслана Горового
© Фото
Скриншот поста в фейсбуке со страницы Руслана Горового
По словам Горового, попутчики обратились к нему на русском языке и попросили поменяться местами со знакомыми девушками. В ответ на это журналист поинтересовался, откуда они родом. Мужчины заявили, что они из России.
"А чей Крым?" — спросил Горовой, на что пассажиры сказали, что они "не очень в политике".
Журналист продолжил настаивать на однозначном ответе и задал россиянам вопрос еще раз. Мужчины подчеркнули, что они "аполитичны".
"Ну, тогда летите с вашими девушками отдельно", — закончил разговор Горовой.
Позднее журналист удалил этот пост со своей страницы в соцсети.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
15 марта, 10:03Празднование пятилетия воссоединения Крыма с РоссиейКрым пять лет спустяРовно пять лет назад в Крыму состоялся референдум о статусе полуострова, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за присоединение к России. Как два новых российских региона справились с трудностями переходного периода и чем живут сегодня – в инфографике Ria.ru.