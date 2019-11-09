Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

Крым пять лет спустя Ровно пять лет назад в Крыму состоялся референдум о статусе полуострова, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за присоединение к России. Как два новых российских региона справились с трудностями переходного периода и чем живут сегодня – в инфографике Ria.ru.