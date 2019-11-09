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РИА Новости

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

15:44 09.11.2019 (обновлено: 22:34 09.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
Украинец летел из Франкфурта в Чикаго. Он занял кресло у прохода, рядом было свободное место, а за ним сидели двое мужчин.
© ФотоСкриншот поста в фейсбуке со страницы Руслана Горового
Скриншот поста в фейсбуке со страницы Руслана Горового
© Фото
Скриншот поста в фейсбуке со страницы Руслана Горового
По словам Горового, попутчики обратились к нему на русском языке и попросили поменяться местами со знакомыми девушками. В ответ на это журналист поинтересовался, откуда они родом. Мужчины заявили, что они из России.
"А чей Крым?" — спросил Горовой, на что пассажиры сказали, что они "не очень в политике".
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Журналист продолжил настаивать на однозначном ответе и задал россиянам вопрос еще раз. Мужчины подчеркнули, что они "аполитичны".
"Ну, тогда летите с вашими девушками отдельно", — закончил разговор Горовой.
Позднее журналист удалил этот пост со своей страницы в соцсети.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Владимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
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— Ну тогда летите с вашими девушками отдельно, — закончил разговор Горовой. — Ну тогда живите с Крымом раздельно, — ответили ему мужчины, — Мы-то с своими девушками в аэропорту встретимся, а вот ты с Крымом теперь никогда.
9 ноября, 16:00
Себекхотеп III
130112711019
Еще фильм надо снять про этот бесстрашный подвиг!
9 ноября, 16:05
Олег Савосин
67624922114
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