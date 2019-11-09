ДНР завершила отвод сил из Петровского

"Вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен в 15:00", — сказал он.

По его словам, украинская сторона также заявила, что на сегодня завершила мероприятия по отводу своих подразделений, но ей потребуется еще два дня на устранение всех нарушений.

Разведение сил и средств у линии соприкосновения в районе Петровского началось примерно в 13:00.

Отвод сил в Золотом и Петровском

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.

В том же году отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.

Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения, он должен был начаться восемь дней спустя, 9 октября. Ополченцы в течение трех дней подтверждали готовность начать отвод, но Киев не давал ответа.