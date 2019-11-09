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РИА Новости

ДНР завершила отвод сил из Петровского

15:39 09.11.2019 (обновлено: 21:04 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское. 9 ноября 2019
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское. 9 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское. 9 ноября 2019
ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика завершила вывод своих подразделений с участка в районе поселка Петровское, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен в 15:00", — сказал он.
По его словам, украинская сторона также заявила, что на сегодня завершила мероприятия по отводу своих подразделений, но ей потребуется еще два дня на устранение всех нарушений.
Разведение сил и средств у линии соприкосновения в районе Петровского началось примерно в 13:00.
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Грызлов надеется на скорое завершение процесса разведения сил в Петровском

Отвод сил в Золотом и Петровском

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
В том же году отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения, он должен был начаться восемь дней спустя, 9 октября. Ополченцы в течение трех дней подтверждали готовность начать отвод, но Киев не давал ответа.
В итоге разведение сил в районе Золотого началось 29 октября и закончилось 1 ноября.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
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СЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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