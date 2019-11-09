Архангельский аэропорт стал вторым по пунктуальности в мире

"Надо в первую очередь — это не говоря о безопасности, которая всегда на первом месте, — обеспечить комфорт пассажиров. Можно одной задержкой испортить все впечатление от бизнес-залов, удобных кафе и так далее, и даже улыбками это не исправишь: если человек купил билет на 13:00, а улетает в час ночи, понятно, что он не будет обращать внимание на удобство аэропорта, бизнес-залы, все это обнуляется", — считает гендиректор.