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РИА Новости
Архангельская область

Архангельский аэропорт стал вторым по пунктуальности в мире

15:44 09.11.2019 (обновлено: 22:08 09.11.2019)
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CC BY 3.0 / Ru dagon / Аэропорт "Талаги" в Архангельске
Аэропорт Талаги в Архангельске
CC BY 3.0 / Ru dagon /
МУРМАНСК, 9 ноя — РИА Новости. Точность в соблюдении расписания — один из приоритетов архангельского аэропорта Талаги, и второе место в мировом рейтинге пунктуальности, даже несмотря на сложный климат, — общая с авиакомпаниями заслуга, сообщил РИА Новости генеральный директор гавани Ваге Петросян.
Аэропорт Архангельска занял второе место в октябрьском рейтинге самых пунктуальных воздушных гаваней мира, который международное аналитическое агентство OAG составило из 1,2 тысячи аэропортов планеты. По данным доклада OAG, аэропорт Архангельска в октябре без задержек обслужил 97,8 процента рейсов. Он немного уступил только датскому аэропорту Каруп.
"Это не только наша заслуга, мы, конечно, стараемся нивелировать задержки, нагнать расписание, чтобы обеспечить регулярность. Очень важно, когда есть понимание с авиакомпаниями. Один аэропорт этого не сделает. Важно выстроить правильное отношение с базовыми и другими авиакомпаниями, поэтому так и получается", — сказал Петросян.
По его словам, своеобразную "прививку" он получил, работая в службе организации пассажирских перевозок.
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"Надо в первую очередь — это не говоря о безопасности, которая всегда на первом месте, — обеспечить комфорт пассажиров. Можно одной задержкой испортить все впечатление от бизнес-залов, удобных кафе и так далее, и даже улыбками это не исправишь: если человек купил билет на 13:00, а улетает в час ночи, понятно, что он не будет обращать внимание на удобство аэропорта, бизнес-залы, все это обнуляется", — считает гендиректор.

При этом, подчеркнул Петросян, архангельский аэропорт — воздушная гавань с не самыми простыми климатическими условиями, однако ей удалось обойти даже южные аэропорты России.
Одним из условий, которые позволяют обеспечивать пунктуальность, Петросян назвал договоренности с авиакомпаниями о резервных судах, что позволяет в случае задержек бортов из других аэропортов отправлять рейсы из Архангельска по расписанию.

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