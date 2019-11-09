Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отца скандальной стритрейсерши Отца скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Давид Кемулария.

По его словам, Эльмар Багдасарян получил из столичного главка МВД сообщение о результатах проверки. "Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка", — говорится в сообщении.

Для урегулирования правового статуса ведомство предлагает получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство.

Адвокат считает такое решение незаконным: Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт. "Он был получен автоматически, и забрать его нельзя, тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде", — сказал Кемулария.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. В марте 2017 года ее бессрочно лишили водительских прав, поскольку после полученной в ДТП черепно-мозговой травмы она часто обращалась к неврологу и медики поставили ей диагноз "эпилепсия". Получить права обратно девушка сможет только с согласия врачей.