Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T16:52Z
https://ria.ru/20191109/1560755020.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148694/07/1486940782_0:0:1000:563_1036x0_80_0_0_6948dcca7b982522b3946a5a100621ef.jpg
РИА Новости

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

15:31 09.11.2019 (обновлено: 16:52 09.11.2019)
486383
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей НикеричевЭльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей Никеричев
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отца скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Давид Кемулария.
По его словам, Эльмар Багдасарян получил из столичного главка МВД сообщение о результатах проверки. "Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка", — говорится в сообщении.
Для урегулирования правового статуса ведомство предлагает получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство.
Адвокат считает такое решение незаконным: Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт. "Он был получен автоматически, и забрать его нельзя, тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде", — сказал Кемулария.
Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. В марте 2017 года ее бессрочно лишили водительских прав, поскольку после полученной в ДТП черепно-мозговой травмы она часто обращалась к неврологу и медики поставили ей диагноз "эпилепсия". Получить права обратно девушка сможет только с согласия врачей. 
Несмотря на это, Багдасарян продолжала ездить без прав и несколько раз попадалась инспекторам ГИБДД.
Мара Багдасарян в суде. Архивное фото
31 марта 2018, 14:00РИА Новости
Пожизненно лишенную прав Марию Багдасарян вновь задержали за рулем Merсedes
2265334811604171987
Обсудить 128
Мара БагдасарянРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Не ну это беспредел уже. Забрали ссср-вский дали российский пасорт. Что в этом незаконного? 🤔
9 ноября, 16:06
Григорий .
1141476716626151
не знаю как отца, а вот существо в наморднике - давно пора!
9 ноября, 15:48
М Мутамба МБЕМБЕ
8021225314
Рекомендуем
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
В Сети обсуждают высказывания Чубайса в фильме об СССР
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Анатолий Чубайс
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге задержали мужчину с отрубленными женскими руками в рюкзаке
Российский историк Олег Соколов
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
Страшная месть вышиванки: Россию накажут за секс-скандалы на Кавказе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния