Город Солигалич под Костромой полностью освободился от воды

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Город Город Солигалич Костромской области полностью освободился от воды, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ранее ГУ МЧС сообщало, что опасная паводковая ситуация в связи с обильными дождями сложилась на территории нескольких населенных пунктов на северо-западе Костромской области. Наиболее сложная обстановка в Солигаличе, где в результате осеннего паводка были подтоплены 68 приусадебных участков, а также пять жилых домов. Детский сад №1 города Солигалича не может принимать детей: затоплены кухня и котельная. В городе был объявлен режим ЧС.

"По данным на текущий момент, подтопление домов и приусадебных участков полностью ликвидировано", - сказала собеседница. Она добавила, что проблемы с подтоплением пока еще остаются в других районах области.

По данным администрации Костромской области, гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется, осенний паводок идет на спад.

"Этому, в том числе, способствовал сброс воды на Нижегородском гидроузле, который был произведен после обращения главы региона Сергея Ситникова в Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). По сравнению с 5 ноября сброс воды увеличен практически вдвое", - информируют власти.

Отмечается, что по поручению главы региона ведется круглосуточный мониторинг ситуации, людям, оказавшимся в зоне осеннего паводка, оказывается необходимая помощь.