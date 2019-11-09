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РИА Новости

Город Солигалич под Костромой полностью освободился от воды

15:30 09.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Город Солигалич Костромской области полностью освободился от воды, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Ранее ГУ МЧС сообщало, что опасная паводковая ситуация в связи с обильными дождями сложилась на территории нескольких населенных пунктов на северо-западе Костромской области. Наиболее сложная обстановка в Солигаличе, где в результате осеннего паводка были подтоплены 68 приусадебных участков, а также пять жилых домов. Детский сад №1 города Солигалича не может принимать детей: затоплены кухня и котельная. В городе был объявлен режим ЧС.
"По данным на текущий момент, подтопление домов и приусадебных участков полностью ликвидировано", - сказала собеседница. Она добавила, что проблемы с подтоплением пока еще остаются в других районах области.
По данным администрации Костромской области, гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется, осенний паводок идет на спад.
"Этому, в том числе, способствовал сброс воды на Нижегородском гидроузле, который был произведен после обращения главы региона Сергея Ситникова в Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). По сравнению с 5 ноября сброс воды увеличен практически вдвое", - информируют власти.
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Отмечается, что по поручению главы региона ведется круглосуточный мониторинг ситуации, людям, оказавшимся в зоне осеннего паводка, оказывается необходимая помощь.
"Коммунальные сети водоснабжения и канализования полностью функционируют. Скважины, которые также снабжают водой дома, находятся вне подтопленной территории. В колодцах будет произведен замер и анализ воды, при необходимости будет проведена их дезинфекция", - говорится сообщении.
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МЧС РФСолигаличПроисшествия
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