Врач оценила прогноз ученых о том, что молодежь долго не проживет

Вкалывают роботы: кто останется без работы через пять лет Уже к 2020 году роботы отберут у людей 7 миллионов рабочих мест. А еще через 30 лет оставят без работы половину населения земного шара. Под прицелом — кассиры и секретари, бухгалтеры и аудиторы, ремонтники и офисные "сидельцы". Где роботы уже заменили людей и где они готовятся это сделать — об этом в материале РИА Новости.