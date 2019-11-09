Врач оценила прогноз ученых о том, что молодежь долго не проживет

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала, какими болезнями чаще всего страдает современная молодежь и насколько верны прогнозы американских ученых о высокой смертности среди миллениалов. Своими соображениями она поделилась с "Вечерней Москвой".
Алексеева прокомментировала отчет Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association, согласно которому смертность среди миллениалов (поколения 1981-1996 годов) в полтора раза превышает этот показатель среди родившихся в 1961-1980 годах.
По словам врача, нынешнее поколение молодых людей действительно отличается более слабым здоровьем, чем их предшественники.
"Это прежде всего обусловлено состоянием экологии, качеством пищи и темпом жизни", — пояснила собеседница издания.
17 октября 2016, 19:25РИА НовостиВкалывают роботы: кто останется без работы через пять летУже к 2020 году роботы отберут у людей 7 миллионов рабочих мест. А еще через 30 лет оставят без работы половину населения земного шара. Под прицелом — кассиры и секретари, бухгалтеры и аудиторы, ремонтники и офисные "сидельцы". Где роботы уже заменили людей и где они готовятся это сделать — об этом в материале РИА Новости.
Чаще всего у нынешней молодежи возникают проблемы с нервной системой и желудочно-кишечным трактом, рассказала Алексеева. Виной всему — увлечение фастфудом и диетами, из-за чего люди не получают необходимую суточную дозу витаминов и других полезных веществ.
"Нервная система летит в тартарары, потому что мы живем в период постоянных стрессов. Предыдущее поколение не получало такого количества излучений, которые получаем мы, используя гаджеты. А их частое использование — тоже путь к нервным расстройствам и психозам", — рассказала врач.
Специалист считает, что для укрепления здоровья и продления жизни необходимо составить правильную систему питания с учетом особенностей организма. Необходимо получать в нужном количестве витамины, прежде всего A, C, D и E. Кроме того, нужно пить не менее двух литров воды в день и соблюдать режим сна.
"Ночной отдых — это очень важный этап. Ложиться желательно не позже 23 часов. Сон должен длиться в идеале восемь часов, и не меньше", — заключила Алексеева.