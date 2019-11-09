В Крыму из-за засухи пересохли реки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Засуха , приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова, установилась в Крыму , в ближайшие недели осадков не предвидится, сообщила РИА Новости гидролог, заведующая отделом гидрологического прогнозирования Гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.

"В Крыму установилась засуха. Аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах. Но тенденция такова, что осень этого года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре осадки принесли водность на реках. Сейчас же, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не видно", — сказала Охрименко.

Основные реки Крыма, питающие главные водохранилища естественного стока, пересохли, сказала гидролог. Пересохла река Черная, питающая Чернореченское водохранилище (для водоснабжения Севастополя), и в верховьях пересохла река Альма, питающая Партизанское водохранилище (водоснабжение Симферополя). Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены, расход на них упал в разы, отметила гидролог.

Сильно снижен уровень воды в Симферопольском водохранилище, а уровень Аянского (также используется для водоснабжения Симферополя и района) понизился до критических 14%, отметила специалист.

"Объем воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах уже меньше половины. Сильно сработано Белогорское водохранилище (менее 15%), сейчас подача воды в Восточный Крым осуществляется из Тайганского (расположено рядом). В Счастливненском водохранилище (для снабжения Большой Ялты) менее 30% объема, но оно пополняется из Загорского водохранилища. Там еще около 50% воды", — сказала Охрименко, отметив, что наилучшая ситуация складывается с наполнением Изобильненского водохранилища, откуда подают воду в регион Большой Алушты.