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РИА Новости

Орешкин заявил, что ИИ вряд ли заменит человека в ближайшие десятилетия

15:14 09.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости/Прайм. Уровень развития искусственного интеллекта в настоящее время находится на достаточно низком уровне, и говорить о полной замене человека очень преждевременно, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
"Текущий уровень развития искусственного интеллекта, он еще самый низкий - это замена типичных операций, поиск типичных зависимостей в данных. До полной замены человека еще очень-очень далеко. Я думаю, не факт, что мы дождемся этого на моем веку, и на вашем тоже вряд ли", - сказал Орешкин на встрече со студентами Московского института стали и сплавов.
Он отметил, что искусственный интеллект позволяет делать более эффективно типовые операции, экономит время на рутинные дела. По его словам, возможности искусственного интеллекта могут быть востребованы в любой области, в частности, в здравоохранении.
"Например, врачи, к сожалению, много рабочего времени уделяют не работе с пациентом, не анализу данных, а заполнению форм, бумажек и так далее. Применение одной из технологий искусственного интеллекта - распознавание речи - может позволять врачу надиктовывать информацию, которая будет автоматом попадать во все системы и тем самым освобождать время врача", - рассказал Орешкин.
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Кроме того, применение искусственного интеллекта как помощника врача может серьезно повысить качество его работы. "Например, (искусственный интеллект - ред.) может проанализировать снимки человека, сопоставив их с базой снимков, собранных за последние несколько лет по всей стране, и понять с высокой вероятностью, что с этим человеком будет происходить дальше, какой у него вероятный диагноз", - пояснил министр.
"Такие системы - это то, что мы, я надеюсь, у нас в стране увидим в ближайшие 10 лет, для этого предстоит еще много поработать - у нас нет ни базы снимков, много чего еще необходимо, чтобы такую работу вести", - добавил Орешкин.
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