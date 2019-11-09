На Урале задержали подозреваемого, проколовшего шины более чем у 80 машин

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого, который в конце октября за ночь проколол шины более чем у 80 автомобилей в городе Еманжелинск Полиция задержала подозреваемого, который в конце октября за ночь проколол шины более чем у 80 автомобилей в городе Еманжелинск Челябинской области , сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.

Как сообщала полиция, в конце октября в дежурную часть ОМВД России по Еманжелинскому району обратились более 40 местных жителей с сообщениями о повреждениях имущества – проколах автомобильных колес. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Позже полиция уточнила, что речь идет о проколе шин у более 80 автомобилей и установила подозреваемого – это местный житель Андрей Нахтигаль, 1998 года рождения.

"Сотрудниками ОМВД России по Еманжелинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан молодой человек, 1998 года рождения, подозреваемый в повреждении чужого имущества", - говорится в сообщении.

Полиция поясняет, что у задержанного ранее произошел конфликт с водителем такси, которому он решил отомстить, проколов автомобильные колеса его транспортного средства, затем молодой человек совершил аналогичные действия, повредив еще более 80 транспортных средств местных жителей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до 5 лет, добавляется в сообщении.