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РИА Новости

На Урале задержали подозреваемого, проколовшего шины более чем у 80 машин

15:06 09.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого, который в конце октября за ночь проколол шины более чем у 80 автомобилей в городе Еманжелинск Челябинской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщала полиция, в конце октября в дежурную часть ОМВД России по Еманжелинскому району обратились более 40 местных жителей с сообщениями о повреждениях имущества – проколах автомобильных колес. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Позже полиция уточнила, что речь идет о проколе шин у более 80 автомобилей и установила подозреваемого – это местный житель Андрей Нахтигаль, 1998 года рождения.
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"Сотрудниками ОМВД России по Еманжелинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан молодой человек, 1998 года рождения, подозреваемый в повреждении чужого имущества", - говорится в сообщении.
Полиция поясняет, что у задержанного ранее произошел конфликт с водителем такси, которому он решил отомстить, проколов автомобильные колеса его транспортного средства, затем молодой человек совершил аналогичные действия, повредив еще более 80 транспортных средств местных жителей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до 5 лет, добавляется в сообщении.
Подозреваемому, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ГУМВД. Задержанный свою вину признал в полном объеме, кроме того, сообщил о готовности возместить причиненный гражданам ущерб, поясняется в сообщении.
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МВД РФЕманжелинский районЧелябинская областьПроисшествия
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