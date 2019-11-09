В ЛНР заявили о размещении нацбатальонами оружия в районе Золотого

ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Представители украинских националистических подразделений готовят оружейные тайники на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства Представители украинских националистических подразделений готовят оружейные тайники на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка. Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что зафиксировала присутствие украинских националистов на участке разведения сил у Золотого.

"По нашей информации, оружие и боеприпасы националисты скрывают в схронах на оставленных киевскими силовиками позициях", - заявил Филипоненко.

По его словам, факт присутствия посторонних лиц в зоне разведения, также подтверждается представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) миссии ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.