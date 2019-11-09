Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ

"В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020-го правительство должно принимать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и обеспечивать постоянную международную поддержку курса нашего государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - говорится в сообщении.