КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщила в субботу пресс-служба украинского президента.
"В документе идет речь о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничное развитие регионов, внедрение европейских стандартов жизни, укрепление государства", - говорится в сообщении.
В частности, кабинету министров до конца текущего года поручено разработать и подать в Верховную раду законопроекты по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок, внутреннего водного транспорта, управлению отходами, противодействию незаконной добыче янтаря, погашению задолженности на оптовом рынке электроэнергии.
"В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020-го правительство должно принимать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и обеспечивать постоянную международную поддержку курса нашего государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно указу, комиссия по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года должна представить на рассмотрение президенту предложения об изменениях в конституцию в части децентрализации власти.
Украинский президент отметил приоритетность продолжения реформ финансового и банковского секторов. "Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализацию государственных банков из-за недобросовестных заемщиков", – цитирует Зеленского пресс-служба.