Микробиолог оценил риск заразиться от грязной губки для мытья посуды

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Огромное количество бактерий, живущих на губках для мытья посуды, вовсе не говорит о том, что человек обязательно заразится, но гигиене на кухне следует уделять особое внимание, рассказал РИА Новости аспирант биологического факультета МГУ, сотрудник лаборатории микробной биотехнологии Илья Серёжкин.

Так он прокомментировал совет Роспотребнадзора почаще менять губки для мытья посуды, потому что они идеальные инкубаторы для бактерий.

По словам Серёжкина, огромное количество бактерий на губках — это абсолютно нормально. Высокая влажность и остатки пищи создают для них идеальную среду обитания. Бытовая химия, которой люди пользуются на кухне, микроорганизмы не убивают, если, конечно, это не специальные бактерицидные средства. Главная функция средств для мытья посуды — смыть с ее поверхности кусочки пищи.

Возникает вопрос, как часто надо менять губки, добавил собеседник агентства.

"Обычно и ученые, и, так сказать, люди, близкие к микробиологии, советуют менять кухонные принадлежности и вообще следить за гигиеной кухни довольно сильно. И, соответственно, менять губки максимально часто <…>, условно говоря, раз в неделю было бы хорошо", — пояснил он.

Вопрос о возможности заразиться чем-либо при мытье посуды Серёжкин назвал очень индивидуальным и крайне неоднозначным. По его словам, то, что в губках находят дрожжи и плесень, говорит лишь о том, что ими может быть заражена посуда или еда.

"Но это не означает, что каждый человек, который потрогал губку, возьмет на себя часть бактерий и заболеет чем-то неприятным. <…> Скажем так, воспринимать такие новости следует с должным скептицизмом. <…> И просто лишний раз уделить время гигиене в собственном доме. Не более того", — отметил он.