Тегеран может выйти из ДНЯО, заявил посол Ирана

ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Тегеран, который после выхода США из ядерной сделки сокращает свои обязательства в рамках соглашения, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.
"Если меры по сокращению обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) закончатся, возможно, как этого многие хотят, Иран будет нацелен на выход из ДНЯО", - цитирует посла телерадиокомпания IRIB.
В Иране прежде неоднократно звучали подобные заявления о возможном выходе из ДНЯО.
США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.