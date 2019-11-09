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РИА Новости

Тегеран может выйти из ДНЯО, заявил посол Ирана

14:50 09.11.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Тегеран, который после выхода США из ядерной сделки сокращает свои обязательства в рамках соглашения, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.
"Если меры по сокращению обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) закончатся, возможно, как этого многие хотят, Иран будет нацелен на выход из ДНЯО", - цитирует посла телерадиокомпания IRIB.
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В Иране прежде неоднократно звучали подобные заявления о возможном выходе из ДНЯО.
США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
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