Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T19:00Z
https://ria.ru/20191109/1560753779.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156075/51/1560755106_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_548ca26a4d9a5f941af66f58f7cf28ff.jpg
РИА Новости

Конференция по развитию искусственного интеллекта. Прямая трансляция

17:09 09.11.2019 (обновлено: 19:00 09.11.2019)
4351
В Москве проходит конференция по развитию искусственного интеллекта Artificial Intelligence (AI) Journey.
В форуме принял участие президент Владимир Путин. Кроме того, на мероприятии выступают ведущие международные и российские спикеры. Они обсудят реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденной президентом.
В конце мая Путин провел совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. По словам президента, за пять лет Россия должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности.
Десятого октября Путин подписал Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Это направление будет выделено в отдельный федеральный проект в рамках национальной программы "Цифровая экономика".
521227224
Обсудить 6
Искусственный интеллектВладимир ПутинМосква
Рекомендуем
Аэропорт Анталии. Архивное фото
АТОР: в аэропортах Турции изменят систему обслуживания пассажиров
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Путин: Мы способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта
Россия может стать одним из глобальных лидеров в области ИИ, заявил Путин
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Эльмар Багдасарян и Мара Багдасарян, прибывшей на обязательные работы в ГБУ Жилищник
Багдасарян планирует отсудить сто миллионов рублей за лишение гражданства
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил разработать проект, запрещающий россиянам владеть СМИ
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки
Прохожие на улице Ильинке в Москве
"Общество потребления". В Минздраве назвали причины убыли населения
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
В Сети обсуждают высказывания Чубайса в фильме об СССР
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов
Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния