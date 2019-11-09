Конференция по развитию искусственного интеллекта. Прямая трансляция

В Москве проходит конференция по развитию искусственного интеллекта Artificial Intelligence (AI) Journey.
В форуме принял участие президент Владимир Путин. Кроме того, на мероприятии выступают ведущие международные и российские спикеры. Они обсудят реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденной президентом.
В конце мая Путин провел совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. По словам президента, за пять лет Россия должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности.
Десятого октября Путин подписал Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Это направление будет выделено в отдельный федеральный проект в рамках национальной программы "Цифровая экономика".