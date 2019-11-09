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РИА Новости

Меркель не упомянула в своей речи о вкладе СССР в объединение Германии

14:43 09.11.2019
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© SputnikФрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади.
Фрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади.
© Sputnik
Фрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади.. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Девятое ноября был судьбоносным днем для немецкой истории, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на торжественной церемонии в капелле мемориала "Берлинская стена", посвященной 30-й годовщине "мирной революции" в Германии.
Канцлер не упомянула в своей речи о роли СССР и советского лидера Михаила Горбачева в объединении Германии.
Берлинская стена на территории музея Топография террора в Берлине
Вчера, 14:29РИА Новости
Штайнмайер выступил на церемонии в честь юбилея падения Берлинской стены
"Девятое ноября был судьбоносный день для немецкой истории. В этот день мы вспоминаем и жертв погромов 1938 года… 9 ноября, когда особым образом пересекаются ужасные и счастливые моменты нашей истории, учит нас, что мы должны решительно противостоять ненависти, расизму и антисемитизму. Он учит нас делать все, что в наших силах, чтобы защищать свободу и демократию, достоинство человека и верховенство закона. 9 ноября 1989 года, 30 лет назад, Берлинская стена была проломлена, а затем она пала. Еще незадолго до этого мало кто верил, что такое возможно", - сказала Меркель в капелле на территории мемориала, где еще сохранен участок Берлинской стены в центре немецкой столицы.
По ее словам, "мирная революция в ГДР имела мужественные примеры", упомянув движение "Солидарность" в Польше, Хартию 77 в Чехословакии, демократические движения в прибалтийских странах и "открытие "железного занавеса" в Венгрии". Этот "призыв к свободе", по словам Меркель, привел к созданию "новых демократий в Центральной и Восточной Европе, Германия и Европа смогли наконец срастись".
"Берлинская стена – это история. И она учит нас, что нет стены, которая разделяет людей и ограничивает свободы, которая была бы настолько высока и широка, чтобы ее нельзя было сломать", - добавила Меркель, обращаясь к гостям церемонии, среди которых присутствовали главы бундестага и бундесрата, политики, молодежные делегации из стран Восточной Европы, представители церкви.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер письменно поблагодарил Михаила Горбачева за вклад в воссоединение Германии и выразил сожаление в связи с нынешним уровнем российско-германских и российско-европейских отношений. По словам Штайнмайера, "мы не забыли и никогда не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были невозможны без смелых и человечных решений, которые вы тогда лично приняли".
Фрагмент Берлинской стены на Мюленштрассе
Вчера, 13:41РИА Новости
Президент Италии назвал разрушение Берлинской стены "рассветом свободы"
Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.
В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.
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История Берлинской стеныГерманская Демократическая Республика (ГДР)Ангела МеркельГерманияВ мире
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