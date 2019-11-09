Шарлиз Терон носила на лице протезы в фильме "Скандал"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американская актриса Шарлиз Терон рассказала в интервью The Hollywood Reporter о гриме, который ей наносили во время съемок в фильме Джея Роуча "Скандал".
"Мы работали с величайшим гримером и художником Казухиро Цудзи. С трудом уговорили его создать что-то новое для фильма, но в итоге он придумал и спроектировал для меня восемь протезов, два из которых я носила на веках. С этими накладками было тяжело работать, так как я, например, практически заново училась моргать и т.д., — прокомментировала Терон.
В картине обладательница премии "Оскар" сыграла американскую телеведущую Мегин Келли, которая в 2016 году стала одной из первых, кто заговорил о сексуальных домогательствах на канале Fox News со стороны генерального директора Роджера Айлза, которого они с коллегами потом и свергли.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЖурналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018
Журналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018
В фильме также снялась Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу и другие.
В российский прокат "Скандал" выйдет 13 декабря.