Шарлиз Терон носила на лице протезы в фильме "Скандал"

"Мы работали с величайшим гримером и художником Казухиро Цудзи. С трудом уговорили его создать что-то новое для фильма, но в итоге он придумал и спроектировал для меня восемь протезов, два из которых я носила на веках. С этими накладками было тяжело работать, так как я, например, практически заново училась моргать и т.д., — прокомментировала Терон.