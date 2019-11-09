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РИА Новости
Культура

Шарлиз Терон носила на лице протезы в фильме "Скандал"

17:20 09.11.2019
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© Lionsgate (2019), РИА Новости / Екатерина ЧесноковаШарлиз Терон в роли Megyn Kelly из фильма "Скандал" и на Каннском международном кинофестивале
Шарлиз Терон в роли Megyn Kelly из фильма Скандал и на Каннском международном кинофестивале
© Lionsgate (2019), РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американская актриса Шарлиз Терон рассказала в интервью The Hollywood Reporter о гриме, который ей наносили во время съемок в фильме Джея Роуча "Скандал".

"Мы работали с величайшим гримером и художником Казухиро Цудзи. С трудом уговорили его создать что-то новое для фильма, но в итоге он придумал и спроектировал для меня восемь протезов, два из которых я носила на веках. С этими накладками было тяжело работать, так как я, например, практически заново училась моргать и т.д., — прокомментировала Терон.

В картине обладательница премии "Оскар" сыграла американскую телеведущую Мегин Келли, которая в 2016 году стала одной из первых, кто заговорил о сексуальных домогательствах на канале Fox News со стороны генерального директора Роджера Айлза, которого они с коллегами потом и свергли.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЖурналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018
Журналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Журналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018
В фильме также снялась Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу и другие.
В российский прокат "Скандал" выйдет 13 декабря.
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