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РИА Новости

Глава района в Карелии прокомментировал скандал вокруг "отстрела" людей

14:34 09.11.2019 (обновлено: 14:42 09.11.2019)
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Рускеала.
Карелия. Рускеала.
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Карелия. Рускеала.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев назвал провокацией и клеветой сообщения СМИ с якобы его цитатой о том, что он "пристрелил бы" недовольных граждан.
"Высказывания об олончанах – бессовестная, лживая и обреченная на провал провокация... И я совместно с юристами призову к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы", - заявил Прокопьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее публикация о его высказываниях про жителей района, которых Прокопьев якобы назвал "социальными паразитами", появилась на карельском портале "Черника" и была растиражирована другими СМИ, а в том числе и федеральными.
"Черника" ссылалась на очевидцев с заседания и указала, что чиновник якобы бурно отреагировал в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенной системой дренажа в городе и другими условиями жизни. В частности, издание провело якобы цитату чиновника, о том, что "была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".
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Олонецкий районКарелияОбщество
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