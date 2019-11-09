Глава района в Карелии прокомментировал скандал вокруг "отстрела" людей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев назвал провокацией и клеветой сообщения СМИ с якобы его цитатой о том, что он "пристрелил бы" недовольных граждан.
"Высказывания об олончанах – бессовестная, лживая и обреченная на провал провокация... И я совместно с юристами призову к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы", - заявил Прокопьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее публикация о его высказываниях про жителей района, которых Прокопьев якобы назвал "социальными паразитами", появилась на карельском портале "Черника" и была растиражирована другими СМИ, а в том числе и федеральными.
"Черника" ссылалась на очевидцев с заседания и указала, что чиновник якобы бурно отреагировал в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенной системой дренажа в городе и другими условиями жизни. В частности, издание провело якобы цитату чиновника, о том, что "была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".