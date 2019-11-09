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РИА Новости

СМИ: сбежавшего от следствия экс-мэра Истры объявили в федеральный розыск

14:31 09.11.2019 (обновлено: 15:26 09.11.2019)
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© Пресс-служба городского округа Истра Андрей Вихарев
Андрей Вихарев
© Пресс-служба городского округа Истра
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывшего мэра подмосковного города Истры Андрея Вихарева, скрывшегося от следствия, объявили в федеральный розыск, сообщил РБК со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, экс-мэр находился под подпиской о невыезде.
Как сообщали СМИ, Андрея Вихарева ранее задержали по подозрению в совершении должностных преступлений.
Вихарев занял пост мэра Истры в ноябре 2018 года и проработал на этой должности менее года. В конце сентября 2019-го ушел в отставку по состоянию здоровья.
Портфель чиновника
6 ноября, 17:50Новости Подмосковья
Нового главу избрали в городском округе Истра
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Андрей ВихаревМосковская областьИстраПроисшествия
Популярные комментарии
У нас в стране всегда так! Крупным чиновникам-преступникам дают возможность покинуть страну, а затем объявляют в международный розыск.Вопрос: почему? Да только потому чтобы обрезать концы, ведущие на верх. Не верите, проверьте. У нас за батон колбасы сажают сразу, а за хищение миллиардов награждают. Страна абсурда и дикой несправедливости!
9 ноября, 15:37
ВФВладимир Федотов
1400100
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