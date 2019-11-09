СМИ: сбежавшего от следствия экс-мэра Истры объявили в федеральный розыск

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывшего мэра подмосковного города Истры Андрея Вихарева, скрывшегося от следствия, объявили в федеральный розыск, сообщил РБК со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, экс-мэр находился под подпиской о невыезде.
Как сообщали СМИ, Андрея Вихарева ранее задержали по подозрению в совершении должностных преступлений.
Вихарев занял пост мэра Истры в ноябре 2018 года и проработал на этой должности менее года. В конце сентября 2019-го ушел в отставку по состоянию здоровья.