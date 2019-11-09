В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник-разведчик

ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, производивший разведку в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Весняное близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Вчера в районе населенного пункта Весняное подразделением противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Феникс", который вел воздушную разведку над территорией нашей республики", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности.
"Материалы, изъятые с беспилотника, изучаются нашими специалистами", - дополнил офицер пресс-службы.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru