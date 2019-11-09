Штайнмайер выступил на церемонии в честь юбилея падения Берлинской стены

БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Германское единство было бы невозможно без стремления к свободе стран Восточной Европы, заявил президент ФРГ Германское единство было бы невозможно без стремления к свободе стран Восточной Европы, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на торжественной церемонии в мемориале "Берлинская стена" в присутствии лидеров стран "вышеградской четверки".

"Без мужества, без стремления к свободе Польши, Венгрии, Чехии и Словакии мирные революции в Восточной Европе и германское единство были бы невозможны. Это был, без сомнения, великий исторический успех, но мы все вспоминаем о том, что благодаря этим событиям мы можем сказать сегодня, мы в Европе, к нашему счастью, объединены", - заявил Штайнмайер.

Ранее он и лидеры стран "вышеградской четверки" приняли участие в возложении цветов в мемориале "Берлинская стена". Присутствовавшая на возложении канцлер ФРГ Ангела Меркель направилась сразу после церемонии в капеллу на территории мемориала, где состоится торжественная служба в рамках празднования.

Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.

В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.