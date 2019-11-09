Постпред России прокомментировал задержание в Иране эксперта МАГАТЭ

Ранее инспектор МАГАТЭ был задержан в иранском городе Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. Позже Иран подтвердил, что не пустил инспектора на завод, поскольку во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие "возможно подозрительных" веществ и материалов. Разрешение инспектора на проведение инспекций в Иране было аннулировано.