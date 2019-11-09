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РИА Новости

Постпред России прокомментировал задержание в Иране эксперта МАГАТЭ

14:22 09.11.2019
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Иммунитет инспекторов МАГАТЭ должен соблюдаться, но и их собственное поведение не должно вызывать вопросов, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя задержание эксперта агентства в Иране.
Ранее инспектор МАГАТЭ был задержан в иранском городе Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. Позже Иран подтвердил, что не пустил инспектора на завод, поскольку во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие "возможно подозрительных" веществ и материалов. Разрешение инспектора на проведение инспекций в Иране было аннулировано.

Наше отношение вполне понятно: привилегии и иммунитеты должны соблюдаться, безусловно, а инспекторы должны вести себя так, как полагается, чтобы их поведение не вызывало никаких вопросов и подозрений.

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
постпред России при международных организациях в Вене
Ульянов подтвердил, что инцидент имел место, но был "урегулирован уже давно, почти сразу, в кратчайшие сроки - сутки или полтора это продолжалось".
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Михаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭРоссияИранВ мире
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