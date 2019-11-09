Постпред России прокомментировал задержание в Иране эксперта МАГАТЭ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Иммунитет инспекторов МАГАТЭ должен соблюдаться, но и их собственное поведение не должно вызывать вопросов, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя задержание эксперта агентства в Иране.
Ранее инспектор МАГАТЭ был задержан в иранском городе Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. Позже Иран подтвердил, что не пустил инспектора на завод, поскольку во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие "возможно подозрительных" веществ и материалов. Разрешение инспектора на проведение инспекций в Иране было аннулировано.
Наше отношение вполне понятно: привилегии и иммунитеты должны соблюдаться, безусловно, а инспекторы должны вести себя так, как полагается, чтобы их поведение не вызывало никаких вопросов и подозрений.
Ульянов подтвердил, что инцидент имел место, но был "урегулирован уже давно, почти сразу, в кратчайшие сроки - сутки или полтора это продолжалось".