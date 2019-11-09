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РИА Новости

В Саратове опровергли слухи о массовом сносе зданий из-за убийства девочки

14:02 09.11.2019 (обновлено: 14:11 09.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Кошелев / Перейти в фотобанкУбийство девятилетней девочки в Саратове
Убийство девятилетней девочки в Саратове
© РИА Новости / Алексей Кошелев
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Убийство девятилетней девочки в Саратове. Архивное фото
САМАРА, 9 ноя – РИА Новости. Власти Саратова опровергли информацию о массовом сносе заброшенных зданий в городе из-за убийства девятилетней девочки.
Ранее Telegram-канал Life shot опубликовал видео, на котором сносят заброшенное здание. По данным Telegram-канала, в Саратове массово сносят незаконные постройки после убийства девятилетней девочки.
"Мы опровергаем данную информацию… То, что запечатлено на видео, это плановые работы по сносу расселенного ветхого аварийного дома. Это совершенно другая программа, и она никак не связана с поручениями, данными после убийства девочки", - сказала начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.
Она отметила, что глава Саратова Михаил Исаев после убийства девочки действительно поручил провести инвентаризацию построек в городе, эта работа в настоящее время еще не завершена.
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
21 октября, 14:04Радио Sputnik
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей девочки в Саратове
Утром 9 октября девятилетняя девочка в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Ее искали всем городом, к вечеру 10 октября нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
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Убийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФСаратовПроисшествия
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