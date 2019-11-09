В Саратове опровергли слухи о массовом сносе зданий из-за убийства девочки

Ранее Telegram-канал Life shot опубликовал видео, на котором сносят заброшенное здание. По данным Telegram-канала, в Саратове массово сносят незаконные постройки после убийства девятилетней девочки.

"Мы опровергаем данную информацию… То, что запечатлено на видео, это плановые работы по сносу расселенного ветхого аварийного дома. Это совершенно другая программа, и она никак не связана с поручениями, данными после убийства девочки", - сказала начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева.

Она отметила, что глава Саратова Михаил Исаев после убийства девочки действительно поручил провести инвентаризацию построек в городе, эта работа в настоящее время еще не завершена.