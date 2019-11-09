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РИА Новости

Меркель сфотографировалась с публикой в мемориале "Берлинская стена"

13:55 09.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагмент Берлинской стены на Мюленштрассе
Фрагмент Берлинской стены на Мюленштрассе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, одетая в серое пальто, разговаривает и фотографируется с молодежью в мемориале "Берлинская стена", ранее она приняла участие в возложении цветов в мемориале вместе с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главами Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в рамках торжественной церемонии, посвященной 30-й годовщине "мирной революции" в Германии.
Меркель направляется к капелле на территории мемориала, где пройдет торжественная служба. Она выступит там с речью. По дороге к капелле она долго разговаривала с главой фонда "Берлинская стена" Акселем Клаусмайером, затем подошла к ограждению, за которым собралась толпа, сняла перчатки и стала пожимать руки собравшихся, поздравляя их с праздником. Многие люди делали фотографии с канцлером.
Ангела Меркель
5 ноября, 20:34РИА Новости
Меркель назвала падение Берлинской стены "моментом счастья"
Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.
В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.
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Франк-Вальтер ШтайнмайерИстория Берлинской стеныГерманская Демократическая Республика (ГДР)Ангела МеркельБерлин (город)В мире
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