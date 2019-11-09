Меркель сфотографировалась с публикой в мемориале "Берлинская стена"

БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель , одетая в серое пальто, разговаривает и фотографируется с молодежью в мемориале "Берлинская стена" , ранее она приняла участие в возложении цветов в мемориале вместе с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главами Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в рамках торжественной церемонии, посвященной 30-й годовщине "мирной революции" в Германии.

Меркель направляется к капелле на территории мемориала, где пройдет торжественная служба. Она выступит там с речью. По дороге к капелле она долго разговаривала с главой фонда "Берлинская стена" Акселем Клаусмайером, затем подошла к ограждению, за которым собралась толпа, сняла перчатки и стала пожимать руки собравшихся, поздравляя их с праздником. Многие люди делали фотографии с канцлером.

Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.

В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.