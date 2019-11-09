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РИА Новости

Украинские военные подтвердили разведение сил в районе Петровского

13:52 09.11.2019 (обновлено: 14:05 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР . Архивное фото
КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские военные заявили, что начали практическую фазу разведения сил и средств в районе Петровского в Донбассе.
"Сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке №3 - Богдановка - Петровское", - заявил в субботу начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев, его слова приводит агентство УНН.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Вчера, 13:50Радио Sputnik
ДНР и военные Украины приступили к отводу сил в Петровском
По его словам, зеркальный сигнал о готовности к отводу сил был подтвержден ОБСЕ. "Сейчас, в ближайшие минуты, начнется движение - практическая фаза - движение техники и личного состава, занятие им других позиций, которые были заранее подготовлены и на которые они должны отойти в рамках практической фазы разведения", - отметил он.
При это он отметил, на отвод сил "дается трое суток".
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики начала отвод сил на участке у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Петровское, передал ранее корреспондент РИА Новости.
Перед этим ополченцы ДНР и украинские силовики запустили сигнальные ракеты, сообщая о готовности приступить к отводу.
На месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находятся руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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СММ ОБСЕДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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