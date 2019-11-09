В Иране рассказали о проекте договора с Россией по стабильным изотопам

"Этот проект (по производству стабильных изотопов) предполагает три этапа. На данный момент почти выполнены два из них. Сейчас же мы находимся в стадии подготовки договора по этой работе", - сказал Камальванди, чье выступление транслировалось государственным телевидением Ирана.