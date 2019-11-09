В Иране рассказали о проекте договора с Россией по стабильным изотопам

ТЕГЕРАН, 9 ноя – РИА Новости. Иран и Россия могут заключить договоренность по производству стабильных (нерадиоактивных) изотопов в течение одного-двух месяцев, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Стабильные изотопы непригодны для создания ядерного оружия и применяются для научных исследований, в промышленности.
"Этот проект (по производству стабильных изотопов) предполагает три этапа. На данный момент почти выполнены два из них. Сейчас же мы находимся в стадии подготовки договора по этой работе", - сказал Камальванди, чье выступление транслировалось государственным телевидением Ирана.
По его словам, на третьем этапе Иран перейдет к запуску каскадов центрифуг под производство стабильных изотопов.
"На прошлой неделе здесь была группа российских экспертов. Вероятно, договор, связанный с этим, заключим в течение одного-двух месяцев", - добавил он, указав, что Иран намерен продолжить сотрудничество с Россией в сфере стабильных изотопов, хотя мог бы обойтись без нее.
Согласно ядерной сделке, Россия помогает Ирану в модификации каскадов центрифуг на объекте в Фордо под производство стабильных изотопов.