Главы ряда стран ЕС возложили цветы к мемориалу "Берлинская стена"

БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и главы государств "вышеградской четверки" - президенты Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, другие официальные лица возложили цветы в мемориале "Берлинская стена" в рамках торжественной церемонии, посвященной 30-й годовщине "мирной революции" в Германии.
Церемония началась в мемориале с выступления правозащитников и молодежных делегаций из стран "вышеградской четверки", молодые люди на национальных и немецком языках призвали собравшихся бороться с возведением новых стен в Европе, к углублению сотрудничества в ЕС.
Затем президенты, Меркель и президент бундестага Вольфганг Шойбле подошли к участку Берлинской стены, которая сохранилась на территории мемориала, и вложили розы между бетонными плитами. Затем делегации направились в капеллу, расположенную на территории комплекса.
Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.
В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.