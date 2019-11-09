Главы ряда стран ЕС возложили цветы к мемориалу "Берлинская стена"

Церемония началась в мемориале с выступления правозащитников и молодежных делегаций из стран "вышеградской четверки", молодые люди на национальных и немецком языках призвали собравшихся бороться с возведением новых стен в Европе, к углублению сотрудничества в ЕС.

Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.