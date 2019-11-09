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РИА Новости

Главы ряда стран ЕС возложили цветы к мемориалу "Берлинская стена"

13:43 09.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГалерея Ист-Сайд в Берлине
Галерея Ист-Сайд в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Галерея Ист-Сайд в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и главы государств "вышеградской четверки" - президенты Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, другие официальные лица возложили цветы в мемориале "Берлинская стена" в рамках торжественной церемонии, посвященной 30-й годовщине "мирной революции" в Германии.
Церемония началась в мемориале с выступления правозащитников и молодежных делегаций из стран "вышеградской четверки", молодые люди на национальных и немецком языках призвали собравшихся бороться с возведением новых стен в Европе, к углублению сотрудничества в ЕС.
Житель Западного Берлина разрушает стену. 1989 год
Вчера, 08:00РИА Новости
Берлинская стена не рухнула, а переехала
Затем президенты, Меркель и президент бундестага Вольфганг Шойбле подошли к участку Берлинской стены, которая сохранилась на территории мемориала, и вложили розы между бетонными плитами. Затем делегации направились в капеллу, расположенную на территории комплекса.
Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.
В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.
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Франк-Вальтер ШтайнмайерИстория Берлинской стеныВольфганг ШойблеГерманская Демократическая Республика (ГДР)ЕвросоюзАнгела МеркельГерманияВ мире
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