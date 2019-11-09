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РИА Новости

Президент Италии назвал разрушение Берлинской стены "рассветом свободы"

13:41 09.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагмент Берлинской стены на Мюленштрассе
Фрагмент Берлинской стены на Мюленштрассе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Фрагмент Берлинской стены на Мюленштрассе. Архивное фото
РИМ, 9 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Берлинская стена была "гнетущим символом" разделения Европы, ее разрушил "ветер надежды", заявил президент Италии Серджо Маттарелла.
"Берлинская стена на протяжении трех десятилетий была гнетущим символом разделения Европы и принуждения миллионов ее граждан", - приводит его слова президентский Квиринальский дворец.
По словам Маттареллы, стену обрушил "великий ветер надежды", сделав 9 ноября 1989 года "днем рассвета свободы и нового исторического процесса для Германии, всего континента и мира".
Европа без барьера и тоталитаризма, подчеркнул президент Италии, способна дать многополярному миру ценнейший вклад в области сотрудничества, уважения личности и цивилизованности.
"Европа без стен разделения и ненависти дала возможность своим гражданам быть хозяевами своей судьбы и в мирном диалоге вести ее вместе с надеждами народов и культур с других континентов", - заявил Маттарелла.
Падение Берлинской стены: архивные кадры
Вчера, 12:47РИА Новости
Падение Берлинской стены: архивные кадрыБерлинская стена простояла 20 315 дней до 9 ноября 1989 года. Ее падение стало символом объединения Германии и окончания холодной войны. В августе 1961 года обострилась политическая обстановка, в итоге ГДР закрыла границы с ФРГ. 13 августа того же года Вооруженные силы ГДР в Берлине оградили колючей проволокой 193 улицы.
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История Берлинской стеныГерманияИталияВ мире
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