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РИА Новости

Выход из "Минска – 2" приведет к эскалации конфликта, заявил депутат Рады

13:39 09.11.2019
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© Фото : Council of EuropeВладимир Арьев во время заседания ПАСЕ в Страсбурге
Владимир Арьев во время заседания ПАСЕ в Страсбурге
© Фото : Council of Europe
Владимир Арьев во время заседания ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фото
КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность", бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что выход Киева из минских соглашений по Донбассу приведет к эскалации конфликта в регионе.
Ранее партия "Голос" заявила, что Киеву необходимо выйти из "Минска – 2" и заморозить конфликт на востоке страны до усиления собственных позиций.
По словам Арьева, "на оккупированной территории" ополченцы "проводят крупные военные учения". "Точно не для развлечения. Так что будет эскалация. При выходе из соглашений - 99,99%. Хотя, велик шанс на возобновление масштабных боевых действий остается и без этого", - написал Арьев на странице в Facebook в субботу.
При этом депутат считает, что Киев не может выходить "из минских соглашений первым, потому что санкции ЕС против России привязаны к ним". "Если ЕС смягчит санкционный режим в январе - тогда да, надо рассматривать. В противном случае, мы меняемся с РФ местами - пока цивилизованный мир на них справедливо возлагает вину за срыв мирного процесса", - отметил политик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир АрьевВерховная Рада Украины
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