В Махачкале два человека пострадали из-за хлопка газа в квартире

МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в квартире жилого многоэтажного дома в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Дагестану.
"Поступила информация о том, по улице Петра Первого, 63, в квартире многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали двое - мужчина 1982 года рождения и женщина 1988 года рождения", - рассказала собеседница агентства.
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По данным регионального минздрава, пострадавших доставили в ожоговый центр Махачкалы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.