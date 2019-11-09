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РИА Новости

В Махачкале два человека пострадали из-за хлопка газа в квартире

13:34 09.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МЧС. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в квартире жилого многоэтажного дома в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Дагестану.
"Поступила информация о том, по улице Петра Первого, 63, в квартире многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали двое - мужчина 1982 года рождения и женщина 1988 года рождения", - рассказала собеседница агентства.
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По данным регионального минздрава, пострадавших доставили в ожоговый центр Махачкалы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
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МЧС РФМахачкалаПроисшествия
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