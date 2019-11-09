ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские силовики начали отвод сил на участке у линии соприкосновения в районе поселка Петровское в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

В 13:00 ополченцы запустили сигнальные ракеты в знак того, что готовы приступить к отводу, украинские силовики ответили тем же.

Сейчас ополченцы покидают позиции у линии соприкосновения. Бойцы грузятся в автомобиль. За процессом наблюдают представители ОБСЕ.

Руководитель представительства Руслан Якубов отметил, что на отвод подразделений дается три дня, но ополченцы готовы уложиться в сутки. Украинская сторона, по его словам, запросила все трое суток.

Отвод сил в Золотом и Петровском

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.

В том же году отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.

Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения, он должен был начаться восемь дней спустя, 9 октября. Ополченцы в течение трех дней подтверждали готовность начать отвод, но Киев не давал ответа.