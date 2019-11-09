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РИА Новости

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

13:20 09.11.2019 (обновлено: 15:52 09.11.2019)
201608
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские силовики начали отвод сил на участке у линии соприкосновения в районе поселка Петровское в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
В 13:00 ополченцы запустили сигнальные ракеты в знак того, что готовы приступить к отводу, украинские силовики ответили тем же.
Сейчас ополченцы покидают позиции у линии соприкосновения. Бойцы грузятся в автомобиль. За процессом наблюдают представители ОБСЕ.
Позже в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили, что украинские силовики также начали отвод сил.
Руководитель представительства Руслан Якубов отметил, что на отвод подразделений дается три дня, но ополченцы готовы уложиться в сутки. Украинская сторона, по его словам, запросила все трое суток.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
8 ноября, 23:45РИА Новости
В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе

Отвод сил в Золотом и Петровском

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
В том же году отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения, он должен был начаться восемь дней спустя, 9 октября. Ополченцы в течение трех дней подтверждали готовность начать отвод, но Киев не давал ответа.
В итоге разведение сил в районе Золотого началось 29 октября и закончилось 1 ноября.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
296794519
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На долго ли в очередной раз. И как будут вестись дальнейшие переговоры ведь один из подписантов в Минске убит именно киевским режимом.
9 ноября, 13:42
Виктор Новожилов
1100102
Дальше будем посмотреть. Т.к. все это уже было. И кончилось ничем..
9 ноября, 13:50
ssidorjan1919
900101
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