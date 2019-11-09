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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ могут пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке

13:13 09.11.2019 (обновлено: 14:40 09.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Русской православной церкви не исключают пересмотра вопроса о духовном окормлении соотечественников, живущих в Африке, заявил в Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Речь идет о том, что Африка — каноническая территория Александрийской православной церкви, а накануне патриарх Феодор Второй признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. 28 июля 2016
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Легойда отметил, что последствия этого шага в плане окормления россиян в Африке неизбежны.
"Это сейчас станет одной из задач, которые надо будет рассматривать и решать", — написал он, уточнив, что решение по этому поводу может принять только синод РПЦ.

"Новая церковь" Украины

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур. Из-за этого РПЦ еще в октябре прошлого года полностью прервала евхаристическое общение с Константинополем.
В январе ПЦУ получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически она оказалась полностью зависимой от Константинополя.
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В октябре украинских раскольников признала Элладская церковь. И хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ, ее глава архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил Епифанию поздравительное послание. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.
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Александрийская церковь

По преданию, Александрийскую православную церковь основал апостол и евангелист Марк еще в I веке нашей эры. С 451 года она получила статус патриархата, третьего по значению после Рима и Константинополя.
Однако, как отмечается на сайте РПЦ, с VII века Александрийская церковь пришла в упадок из-за арабского нашествия и до последнего времени находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя.
Каноническая территория АПЦ — страны Северной, Центральной и Южной Африки. Сейчас в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и четыре епископии. Глава церкви — патриарх Александрийский и вся Африки Феодор Второй.
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Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьАфрика
Популярные комментарии
Вот и в религии наблюдаются войны и кризисы, а куда вдруг делась божья помощь? Оказывается и она не для всех. Для меня слова- религия это опиум для народа, становяи
9 ноября, 14:41
Rog Guka
901002
Им теперь без окормления будет полная хана похоже !
9 ноября, 14:48
Juri BERG
0101001
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