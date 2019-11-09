В РПЦ могут пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Русской православной церкви не исключают пересмотра вопроса о духовном окормлении соотечественников, живущих в Африке , заявил в Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Речь идет о том, что Африка — каноническая территория Александрийской православной церкви, а накануне патриарх Феодор Второй признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

Легойда отметил, что последствия этого шага в плане окормления россиян в Африке неизбежны.

"Это сейчас станет одной из задач, которые надо будет рассматривать и решать", — написал он, уточнив, что решение по этому поводу может принять только синод РПЦ.

"Новая церковь" Украины

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур. Из-за этого РПЦ еще в октябре прошлого года полностью прервала евхаристическое общение с Константинополем.

В январе ПЦУ получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически она оказалась полностью зависимой от Константинополя.

В октябре украинских раскольников признала Элладская церковь. И хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ, ее глава архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил Епифанию поздравительное послание. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.

Александрийская церковь

По преданию, Александрийскую православную церковь основал апостол и евангелист Марк еще в I веке нашей эры. С 451 года она получила статус патриархата, третьего по значению после Рима и Константинополя.

Однако, как отмечается на сайте РПЦ, с VII века Александрийская церковь пришла в упадок из-за арабского нашествия и до последнего времени находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя.