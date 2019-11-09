Жители ЛНР и ДНР считают, что "особый статус" надо закрепить в конституции

Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели" , на вопрос, "где должен быть закреплен особый статус Донбасса" - 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% - в отдельном законе, 6,8% вообще не слышали о минских соглашениях. Остальные затруднились ответить.

В то же время 41,3% респондентов считают, что на территории самопровозглашенных республик должны быть свои независимые от Украины суды, прокуратура и полиция. Еще 36,8% респондентов поддерживают идею о том, чтобы правоохранительная система подчинялась Украине, 14,2% - против подчинения Украине. Остальные затруднились ответить.

Исследование проводилось Украинским институтом и изданием "Зеркало недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года методом интервью. Всего опрошено 1606 респондентов: 800 - в ЛНР и 806 - в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.