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РИА Новости

Жители ЛНР и ДНР считают, что "особый статус" надо закрепить в конституции

13:10 09.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаги ДНР
Флаги ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 55% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают, что особый статус региона, который прописан в минских соглашениях, должен быть закреплен в конституции Украины, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.
Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели", на вопрос, "где должен быть закреплен особый статус Донбасса" - 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% - в отдельном законе, 6,8% вообще не слышали о минских соглашениях. Остальные затруднились ответить.
В то же время 41,3% респондентов считают, что на территории самопровозглашенных республик должны быть свои независимые от Украины суды, прокуратура и полиция. Еще 36,8% респондентов поддерживают идею о том, чтобы правоохранительная система подчинялась Украине, 14,2% - против подчинения Украине. Остальные затруднились ответить.
Исследование проводилось Украинским институтом и изданием "Зеркало недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года методом интервью. Всего опрошено 1606 респондентов: 800 - в ЛНР и 806 - в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Глава ДНР Денис Пушилин
25 октября, 10:20РИА Новости
В ДНР не видят намерений Киева выполнять минские соглашения
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
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