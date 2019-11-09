ВСУ запустили ракету в знак готовности к разведению в районе Петровского

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область) 9 ноя - РИА Новости. Украинские силовики запустили сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил в районе Петровского, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сигнальная ракета белого цвета была запущена со стороны ДНР ровно в 13.00 по московскому времени. Через несколько минут ракету запустили и украинские силовики.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru