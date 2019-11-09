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РИА Новости

ВСУ запустили ракету в знак готовности к разведению в районе Петровского

13:07 09.11.2019 (обновлено: 13:22 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР. Архивное фото
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область) 9 ноя - РИА Новости. Украинские силовики запустили сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил в районе Петровского, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сигнальная ракета белого цвета была запущена со стороны ДНР ровно в 13.00 по московскому времени. Через несколько минут ракету запустили и украинские силовики.
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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