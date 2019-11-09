В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности приступить к отводу сил

Член СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

Член СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область) 9 ноя - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили сигнальный ракеты, сообщая о готовности приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас на месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находится руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.

Сигнальная ракета белого цвета была запущена со стороны ДНР ровно в 13.00 по московскому времени. Через несколько минут ракету запустили и украинские силовики.