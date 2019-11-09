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РИА Новости

В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности приступить к отводу сил

13:05 09.11.2019 (обновлено: 13:32 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧлен СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Член СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Член СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область) 9 ноя - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили сигнальный ракеты, сообщая о готовности приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас на месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находится руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.
Сигнальная ракета белого цвета была запущена со стороны ДНР ровно в 13.00 по московскому времени. Через несколько минут ракету запустили и украинские силовики.
Ранее начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев подтвердил готовность украинских силовиков начать разведение сил в районе Петровского и Богдановки в Донбассе в субботу в 13.00 мск.
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