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РИА Новости

Более 96% жителей ЛНР и ДНР считают Киев ответственным за конфликт

13:02 09.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 96% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают ответственными за конфликт в Донбассе украинские власти, которые пришли после событий на Майдане, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.
Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели", в котором респонденты могли выбрать несколько ответов - 96,2% жителей ЛНР и ДНР возлагают ответственность за конфликт в Донбассе на украинские власти после "Майдана", 89,2% - на США, 85,3% считают, что в этом виноваты местные активисты Майдана. Еще 76,7% винят в этом Евросоюз, а 79,9% возлагают ответственность на украинские власти до "Майдана".
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Исследование проводилось Украинским институтом и изданием "Зеркало недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года методом интервью. Всего опрошено 1606 респондентов: 800 - в ЛНР и 806 - в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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