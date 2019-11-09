Более 96% жителей ЛНР и ДНР считают Киев ответственным за конфликт

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Более 96% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают ответственными за конфликт в Донбассе украинские власти, которые пришли после событий на Майдане, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели" , в котором респонденты могли выбрать несколько ответов - 96,2% жителей ЛНР ДНР возлагают ответственность за конфликт в Донбассе на украинские власти после "Майдана", 89,2% - на США, 85,3% считают, что в этом виноваты местные активисты Майдана. Еще 76,7% винят в этом Евросоюз, а 79,9% возлагают ответственность на украинские власти до "Майдана".

Исследование проводилось Украинским институтом и изданием "Зеркало недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года методом интервью. Всего опрошено 1606 респондентов: 800 - в ЛНР и 806 - в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.