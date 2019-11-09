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РИА Новости

Минздрав сообщил о снижении смертности от отравления алкоголем

12:53 09.11.2019 (обновлено: 15:27 09.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПиво
Пиво
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пиво. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Смертность от алкогольных отравлений за 14 лет снизилась в России более чем на 70 процентов, рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в Telegram.
Речь идет о периоде с 2003 по 2017 год. За это время смертность от алкогольных психозов упала на 80 процентов, от алкогольных заболеваний печени — более чем на 20 процентов, добавил Салагай.
"Это означает, что потребление алкоголя реально снижается, а не уходит в тень", — заключил он.
В начале октября Всемирная организация здравоохранения отметила, что с 2003 года употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента. Это стало возможным благодаря ужесточению контроля за алкогольной продукцией: власти поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
Это привело к сокращению смертности в стране, в том числе и от употребления алкоголя, а средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума.
Употребление алкоголя
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Олег СалагайМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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