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РИА Новости
Ядерные технологии

Иран хочет продолжить сотрудничество с Россией по объекту в Фордо

12:41 09.11.2019
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© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 ноя – РИА Новости. Тегеран намерен продолжить сотрудничество с Москвой по стабильным изотопам на объекте Фордо, что является частью ядерной сделки, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Мы можем сказать, что даже без России мы могли бы продолжить работу, однако мы предпочли бы, чтобы Россия осталась по ряду причин", - сказал Камальванди, отметив, что у России очень большой опыт в производстве стабильных изотопов.
Он добавил, что сотрудничество продолжится и в других сферах, отметив, что Иран и Россия 10 ноября начинают строительство второго блока атомной электростанции (АЭС) "Бушер" на юге Ирана.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
4 ноября, 17:06Ядерные технологии
Строительство второго блока АЭС "Бушер" в Иране начнется 10 ноября
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Ядерные технологииАЭС "Бушер"РоссияИранВ мире
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