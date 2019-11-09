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РИА Новости

Орешкин рассказал о значении искусственного интеллекта для экономики

12:32 09.11.2019 (обновлено: 15:18 09.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития России Максим Орешкин
Министр экономического развития России Максим Орешкин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр экономического развития России Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Искусственный интеллект даст российской экономике возможность двигаться вперед и не приведет к сокращению рабочих мест, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на конференции AI Journey.
По его мнению, в ближайшие пять лет внедрение искусственного интеллекта не будет массовым, так как еще предстоит подготовить отрасли в здравоохранении, экономике и промышленности.
Тем не менее, считает министр, искусственный интеллект будет для России благом.
"Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит, потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, — это рабочие места, на которые сложно найти людей. <...> Поэтому скорее мы увидим больше рабочих мест и задача — сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам", — сказал он.
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Министр подчеркнул, что и в странах, лидирующих по внедрению искусственного интеллекта, не наблюдается роста безработицы из-за этого.
"Мы видим, что структурная безработица во всем мире снижается, а производительность труда тоже замедляется. Это означает, что опасаться нужно не того, что будет быстро внедряться технология и менять рынок труда так, что человек не будет за этим поспевать", — добавил Орешкин.
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Искусственный интеллектРоссияМаксим ОрешкинЭкономика
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