Орешкин рассказал о значении искусственного интеллекта для экономики

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Искусственный интеллект даст российской экономике возможность двигаться вперед и не приведет к сокращению рабочих мест, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на конференции AI Journey.

По его мнению, в ближайшие пять лет внедрение искусственного интеллекта не будет массовым, так как еще предстоит подготовить отрасли в здравоохранении, экономике и промышленности.

Тем не менее, считает министр, искусственный интеллект будет для России благом.

"Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит, потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, — это рабочие места, на которые сложно найти людей. <...> Поэтому скорее мы увидим больше рабочих мест и задача — сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам", — сказал он.

Министр подчеркнул, что и в странах, лидирующих по внедрению искусственного интеллекта, не наблюдается роста безработицы из-за этого.