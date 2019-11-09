В ЛНР заявили о присутствии националистов на участке отвода сил у Золотого

ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала присутствие националистических подразделений Украины на подконтрольной Киеву части участка разведения сил и средств у Золотого в Донбассе.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка.
"Отмечается нахождение лиц в гражданской и военной форме на бывших позициях 72 бригады (ВСУ - ред.)... внутри зоны разведения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По утверждению Народной милиции ЛНР, эти лица - из украинских националистических подразделений. "Неподконтрольные президенту Украины и штабу Операции объединенных сил (ООС) националистические формирования, открыто игнорируют распоряжения штаба ООС и военно-политического руководства Украины о разведении сил и средств в районе населенного пункта Золотое", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Народная милиция ЛНР, призывала международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать давление на Киев с целью сохранения достигнутых договоренностей.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.