Рябков прокомментировал позицию Ирана по реактору в Араке

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Оценивая заявления Ирана о возможном отказе от модернизации реактора в Араке, предусмотренном СВПД, надо смотреть не на заявления Тегерана, а на стремление США разрушить сделку, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди ранее заявил, что Тегеран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке, которую предусматривает ядерная сделка.
"Обращать взор на Иран в той или иной ситуации после появления того или иного сигнала из Тегерана, конечно, можно, но это ровно то, к чему стремятся противники СВПД и его недруги. А смотреть надо в противоположную сторону: если бы не было настолько упорного, упертого, упрямого стремления США все это сломать, то не было бы и никаких вопросов в отношении того, как реализуется проект по реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке", - заявил Рябков
Он добавил, что проблема с проектом в Араке по большому счету та же, что и со всеми другими элементами СВПД - нужно обеспечить их устойчивость к санкционному воздействию со стороны США.
"Вторичные экстерриториальные санкции, безоглядно и по широкому фронту применяемые Вашингтоном во многих ситуациях, буквально сковывают нормальную работу", - заявил замглавы МИД РФ.