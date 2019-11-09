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РИА Новости

Рябков прокомментировал позицию Ирана по реактору в Араке

12:01 09.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Оценивая заявления Ирана о возможном отказе от модернизации реактора в Араке, предусмотренном СВПД, надо смотреть не на заявления Тегерана, а на стремление США разрушить сделку, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди ранее заявил, что Тегеран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке, которую предусматривает ядерная сделка.
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"Обращать взор на Иран в той или иной ситуации после появления того или иного сигнала из Тегерана, конечно, можно, но это ровно то, к чему стремятся противники СВПД и его недруги. А смотреть надо в противоположную сторону: если бы не было настолько упорного, упертого, упрямого стремления США все это сломать, то не было бы и никаких вопросов в отношении того, как реализуется проект по реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке", - заявил Рябков
Он добавил, что проблема с проектом в Араке по большому счету та же, что и со всеми другими элементами СВПД - нужно обеспечить их устойчивость к санкционному воздействию со стороны США.
"Вторичные экстерриториальные санкции, безоглядно и по широкому фронту применяемые Вашингтоном во многих ситуациях, буквально сковывают нормальную работу", - заявил замглавы МИД РФ.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Бехруз КамальвандиМИД РФСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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