Рябков прокомментировал позицию Ирана по реактору в Араке

"Обращать взор на Иран в той или иной ситуации после появления того или иного сигнала из Тегерана, конечно, можно, но это ровно то, к чему стремятся противники СВПД и его недруги. А смотреть надо в противоположную сторону: если бы не было настолько упорного, упертого, упрямого стремления США все это сломать, то не было бы и никаких вопросов в отношении того, как реализуется проект по реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке", - заявил Рябков