Мединский поздравил Пахмутову с 90-летием

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем и поблагодарил за искреннее и доброе творчество.
Пахмутова - автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена "Птица счастья" и "Надежда", звезда сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны - в субботу отмечает 90-летие.
"Сегодня юбилей у Александры Пахмутовой — выдающегося композитора и признанного классика отечественного музыкального искусства. Уважаемая Александра Николаевна, Ваш талант уникален. Спасибо за Ваше искреннее и доброе творчество! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов!" - написал Мединский в Twitter.
Сегодня юбилей у Александры Пахмутовой — выдающегося композитора и признанного классика отечественного музыкального искусства. Уважаемая Александра Николаевна, Ваш талант уникален. Спасибо за Ваше искреннее и доброе творчество! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов! pic.twitter.com/63ISyo9IH4— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) November 9, 2019