Мединский поздравил Пахмутову с 90-летием

Сегодня юбилей у Александры Пахмутовой — выдающегося композитора и признанного классика отечественного музыкального искусства. Уважаемая Александра Николаевна, Ваш талант уникален. Спасибо за Ваше искреннее и доброе творчество! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов! pic.twitter.com/63ISyo9IH4