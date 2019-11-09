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РИА Новости
Культура

Мединский поздравил Пахмутову с 90-летием

11:58 09.11.2019 (обновлено: 12:45 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл наградил композитора А.Пахмутову орденом княгини Ольги
Патриарх Кирилл наградил композитора А.Пахмутову орденом княгини Ольги
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем и поблагодарил за искреннее и доброе творчество.
Пахмутова - автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена "Птица счастья" и "Надежда", звезда сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны - в субботу отмечает 90-летие.
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Вчера, 11:37Радио Sputnik
"Пример созидательной любви к Родине". Путин поздравил Пахмутову с юбилеем
"Сегодня юбилей у Александры Пахмутовой — выдающегося композитора и признанного классика отечественного музыкального искусства. Уважаемая Александра Николаевна, Ваш талант уникален. Спасибо за Ваше искреннее и доброе творчество! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов!" - написал Мединский в Twitter.
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КультураВладимир МединскийАлександра ПахмутоваРоссия
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