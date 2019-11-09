Иран не намерен нагнетать напряженность вокруг СВПД, заявил Рябков

"С иранскими коллегами мы едины в том, что нужна самая тесная координация, самый плотный контакт. Они не настроены со своей стороны предпринимать что-либо, что вносило бы дополнительные элементы напряженности. Я еще раз подчеркиваю, что все их предпринятые до сих пор шаги в плане сокращения объема добровольно принятых ими на себя в рамках СВПД обязательств носят обратимый характер", - сказал Рябков журналистам.