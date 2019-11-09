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РИА Новости

Иран не намерен нагнетать напряженность вокруг СВПД, заявил Рябков

11:52 09.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Иран не настроен предпринимать шаги для нагнетания напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"С иранскими коллегами мы едины в том, что нужна самая тесная координация, самый плотный контакт. Они не настроены со своей стороны предпринимать что-либо, что вносило бы дополнительные элементы напряженности. Я еще раз подчеркиваю, что все их предпринятые до сих пор шаги в плане сокращения объема добровольно принятых ими на себя в рамках СВПД обязательств носят обратимый характер", - сказал Рябков журналистам.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
8 ноября, 14:42РИА Новости
Рябков предупредил о рисках полного развала СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиМИД РФСергей РябковРоссияИранВ мире
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