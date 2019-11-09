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РИА Новости

Иран отказался от преобразования объекта в Фордо в ядерный центр

11:50 09.11.2019 (обновлено: 13:04 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 ноя — РИА Новости. Объект в Фордо не будет перепрофилирован в ядерный и физический центр, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди на пресс-конференции, показанной иранским телевидением.
"В действительности мы можем сказать, что мы отказались от ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе 44-го пункта, в котором говорится, что Фордо должен быть преобразован в международный ядерный и физический центр", — сказал он.
СВПД предполагал, что объект в Фордо станет ядерным центром для производства стабильных изотопов. Единственным объектом по обогащению урана должен был остаться Натанз.
Однако 6 ноября в Фордо начались работы по обогащению урана. Со стороны Тегерана это стало четвертым случаем отказа от выполнения обязательств по ядерной сделке.
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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении всех санкций против Тегерана. Иран ответил на это ровно год спустя, объявив, что прекращает выполнение некоторых пунктов СВПД.
Прежде всего это касалось запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране заявили, что не считают себя связанными ограничениями по ним, и превысили потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
В июле Иран объявил, что будет обогащать уран на том уровне, который считает необходимым. Ядерная сделка ставила лимит в 3,67 процента, сейчас Иран уже довел этот уровень до 4,5 процента.
В третий раз Тегеран отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке в начале сентября, заявив, что приступает к работе с центрифугами и не будет ограничивать себя положениями СВПД в сфере ядерных исследований и разработок.
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