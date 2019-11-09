Иран отказался от преобразования объекта в Фордо в ядерный центр

ТЕГЕРАН, 9 ноя — РИА Новости. Объект в Фордо не будет перепрофилирован в ядерный и физический центр, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана . Объект в Фордо не будет перепрофилирован в ядерный и физический центр, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди на пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

"В действительности мы можем сказать, что мы отказались от ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе 44-го пункта, в котором говорится, что Фордо должен быть преобразован в международный ядерный и физический центр", — сказал он.

СВПД предполагал, что объект в Фордо станет ядерным центром для производства стабильных изотопов. Единственным объектом по обогащению урана должен был остаться Натанз.

Однако 6 ноября в Фордо начались работы по обогащению урана. Со стороны Тегерана это стало четвертым случаем отказа от выполнения обязательств по ядерной сделке.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении всех санкций против Тегерана. Иран ответил на это ровно год спустя, объявив, что прекращает выполнение некоторых пунктов СВПД.

Прежде всего это касалось запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране заявили, что не считают себя связанными ограничениями по ним, и превысили потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В июле Иран объявил, что будет обогащать уран на том уровне, который считает необходимым. Ядерная сделка ставила лимит в 3,67 процента, сейчас Иран уже довел этот уровень до 4,5 процента.