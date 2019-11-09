В МАГАТЭ изучат образцы обогащенного на объекте в Фордо в Иране урана

ТЕГЕРАН, 9 ноя – РИА Новости. Инспекторы Инспекторы МАГАТЭ 10 ноября изучат образцы обогащенного на объекте в Фордо урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

"Инспекторы МАГАТЭ завтра проверят образцы обогащенного в Фордо урана", - цитирует телерадиокомпания IRIB слова Камальванди.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии Тегеран 7 июля сообщил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).