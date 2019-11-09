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РИА Новости

В МАГАТЭ изучат образцы обогащенного на объекте в Фордо в Иране урана

11:41 09.11.2019
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 ноя – РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ 10 ноября изучат образцы обогащенного на объекте в Фордо урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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"Инспекторы МАГАТЭ завтра проверят образцы обогащенного в Фордо урана", - цитирует телерадиокомпания IRIB слова Камальванди.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии Тегеран 7 июля сообщил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Бехруз КамальвандиМАГАТЭИранВ мире
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