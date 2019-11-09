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РИА Новости

Замглавы МИД Рябков обсудил с иранским коллегой тему СВПД

11:34 09.11.2019 (обновлено: 11:53 09.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу в субботу в Москве с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи, обсудили тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и напряженную ситуацию в Персидском заливе.
"Да. Мы обсудили ситуацию, которая вызывает растущую озабоченность. Она имеет несколько измерений. Одно из них - это непрекращающиеся попытки определенных сил, региональных и внерегиональных, дальше нагнетать ситуацию в Персидском заливе. Другая сторона этого дела - сложности с обеспечением устойчивого выполнения СВПД. Нужно дать шанс дипломатии, идеи есть, их немало, при наличии политической воли они могут быть реализованы", - сказал он журналистам.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиМИД РФСергей РябковРоссияИранВ мире
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