Замглавы МИД Рябков обсудил с иранским коллегой тему СВПД

"Да. Мы обсудили ситуацию, которая вызывает растущую озабоченность. Она имеет несколько измерений. Одно из них - это непрекращающиеся попытки определенных сил, региональных и внерегиональных, дальше нагнетать ситуацию в Персидском заливе. Другая сторона этого дела - сложности с обеспечением устойчивого выполнения СВПД. Нужно дать шанс дипломатии, идеи есть, их немало, при наличии политической воли они могут быть реализованы", - сказал он журналистам.