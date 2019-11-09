Замглавы МИД Рябков обсудил с иранским коллегой тему СВПД

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу в субботу в Москве с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи, обсудили тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и напряженную ситуацию в Персидском заливе.
"Да. Мы обсудили ситуацию, которая вызывает растущую озабоченность. Она имеет несколько измерений. Одно из них - это непрекращающиеся попытки определенных сил, региональных и внерегиональных, дальше нагнетать ситуацию в Персидском заливе. Другая сторона этого дела - сложности с обеспечением устойчивого выполнения СВПД. Нужно дать шанс дипломатии, идеи есть, их немало, при наличии политической воли они могут быть реализованы", - сказал он журналистам.
США год назад вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.